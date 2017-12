Het is rond: Danny Bakker verlengt contract met drie jaar

DEN HAAG - Danny Bakker speelt ook de komende drie seizoen voor ADO Den Haag. De middenvelder zette donderdagmiddag zijn handtekening onder een contract dat hem tot de zomer van 2021 aan de Haagse club bindt.

Eerder wist Omroep West al te melden dat beide partijen een mondeling akkoord hadden bereikt over een langere samenwerking. Onder ADO-trainer Fons Groenendijk is Bakker helemaal opgebloeid. Waar Zeljko Petrovic, de vorige trainer van de Haagse club, het niet zag zitten in de middenvelder, is Bakker onder Groenendijk uitgegroeid tot één van de sterkhouders van het elftal.

Bakker debuteerde op 16 maart 2013 voor ADO Den Haag en heeft inmiddels 113 wedstrijden in de hoofdmacht gespeeld.