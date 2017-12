Ajax stelt coach Keizer (ex-VVSB) op non-actief

NOORDWIJKERHOUT - Marcel Keizer is niet langer hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdamse club liet donderdag weten dat de oud-coach van VVSB uit Noordwijkerhout op non-actief is gesteld. Datzelfde geldt voor assistent-trainer Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp, die individueel trainer is en ook deel uitmaakt van het zogenoemde technisch hart van Ajax.

Keizer was bezig aan zijn eerste seizoen bij Ajax, waar hij in de zomer Peter Bosz opvolgde. Onder leiding van de nieuwe coach werd de club al snel uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en de Europa League. Woensdag kwam er ook een einde aan het bekertoernooi, door verlies na strafschoppen bij FC Twente. In de competitie staat Ajax tweede, op vijf punten van koploper PSV.

Sportief gezien was de Europese uitschakeling het dieptepunt Edwin van der Sar – algemeen directeur Ajax

Onvoldoende vertrouwen

'Wij kenden een nare zomer en een rommelige seizoenstart. Dat heeft iedereen meegekregen. Sportief gezien was de Europese uitschakeling het dieptepunt. Met name Marc Overmars en ik hebben de maanden daarna veelvuldig gesproken over de blijvende wisselvalligheid van het eerste elftal', meldt algemeen directeur Edwin van der Sar in een verklaring.

'Wij hebben er onvoldoende vertrouwen in dat wij op deze wijze het niveau gaan halen dat wij met Ajax nastreven. Ik betreur dit. Wij als directie zijn samen met de raad van commissarissen niet over één nacht ijs gegaan en zijn Marcel, Dennis en Hennie erkentelijk voor hun inspanningen voor de club.'

Ajax laat verder weten dat met Bergkamp een verschil van inzicht bestaat over het te voeren technische beleid. Bergkamp botste vorig seizoen met Bosz, die na één jaar vertrok bij Ajax en bij Borussia Dortmund aan de slag ging. Daar is hij inmiddels ontslagen.



Nouri

In de voorbereiding op het seizoen, op 8 juli, zakte middenvelder Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd met Werder Bremen in elkaar. Hij liep ernstige en blijvende hersenschade op. Het aangeslagen Ajax werd enkele weken later in de kwalificatie voor de Champions League uitgeschakeld door OGC Nice. Eind augustus zat het Europese seizoen voor Ajax er helemaal op, na verrassende uitschakeling door het Noorse Rosenborg.

In de eredivisie verloor Ajax dit seizoen drie keer in zeventien duels. Zondag spelen de Amsterdammers de laatste wedstrijd van dit jaar, thuis tegen Willem II.



Reiziger

Michael Reiziger zit zondag op de bank als Ajax voor eigen publiek tegen Willem II voetbalt. Hij wordt geassisteerd door Winston Bogarde, die sinds dit seizoen ook zijn assistent bij Jong Ajax is.

Reiziger is maar tijdelijk hoofdtrainer van het eerste elftal van Ajax. De leiding van de Amsterdamse club gaat op zoek naar een definitieve opvolger voor Marcel Keizer.

