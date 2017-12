Ter Heijde op de bres voor buurman die drugs in huis had

TER HEIJDE - Inwoners van Ter Heijde hebben een handtekeningenactie gehouden tegen de uithuiszetting van de man bij wie de politie in november binnenviel vanwege een vermeende schietpartij. Zij vinden dat hij een tweede kans verdient. Ruim honderd buurtgenoten hebben getekend. De handtekeningen zijn woensdagavond tijdens een bewonersbijeenkomst in het dorp aangeboden aan de Westlandse burgemeester Agnes Van Ardenne en woningbouwvereniging Arcade.

De twee initiatiefnemers van de actie stappen deze maand zelf naar hun verdachte buurman toe. 'We hebben hem aangeboden de actie te houden op één voorwaarde. We hebben gezegd: als jij belooft nooit meer drugs in je huis te halen, starten wij een actie om jou hier te houden. Dat heeft hij beloofd.'

Sinds het moment dat de politie op 2 november de Piet Heinstraat binnenkomt, is de buurt regelmatig in het nieuws. Uiteindelijk kan de politie niet vaststellen dat er een schietpartij is geweest. Er worden geen sporen van schoten gevonden. Wel vindt de politie bij de inval ruim 3,5 kilo wiet in de woning. De 51-jarige bewoner meldt zich zelf die dag nog bij de politie.



Veiligheid

Van Ardenne wil het bewuste huis voor drie maanden sluiten. Buren zouden zich immers zorgen maken om de veiligheid van hun kinderen.

De rechtbank Den Haag steekt daar deze week een stokje voor. De maatregel is te zwaar, oordeelt de rechter. Van Ardenne beraadt zich nu op stappen.

Geen buurtonderzoek





De initiatiefnemers van de handtekeningenactie willen anoniem blijven vanwege 'alle negativiteit over hun straat'. Ze hebben geen goed woord over voor de opstelling van de gemeente. 'Er was beloofd dat er een buurtonderzoek zou komen, maar we hebben hier nooit iemand aan de deur gehad.' Opvallend details is dat één van hen de ex-schoonmoeder van de man is en nu dus tegenover haar ex-schoonzoon woont. 'Het besluit om de man uit huis te zetten, is veel te zwaar,' zegt ze overtuigd.

Ruim honderd buren steunen de vrouwen en zetten afgelopen week hun handtekening. 'Op drie adressen na heeft iedereen getekend.' Woningbouwvereniging Arcade bevestigt donderdag de ontvangst van de handtekeningen. Een woordvoerder kan echter niet op de kwestie ingaan omdat Arcade 'dat nooit doet in het geval van individuele huurders'.

'Hij heeft veel meegemaakt'





De vraag blijft waarom buurtbewoners het zo stellig opnemen voor een buurman die gepakt wordt met ruim 3,5 kilo wiet in huis. De initiatiefnemers zijn duidelijk daarover: 'Er is punt één helemaal niet bewezen dat er geschoten is, ik heb geen schoten gehoord, andere buren ook niet. Punt twee, hij is een goede man, hij heeft veel meegemaakt, een kind verloren. Hij doet niemand een vlieg kwaad.'

Op de vraag of iemand die 3,5 kilo drugs in huis heeft dan geen straf verdient, zeggen beide vrouwen: 'Natuurlijk verdient hij straf als hij dingen doet die verboden zijn. Maar hij hoeft niet z'n huis uit. Die straf is echt te zwaar. We weten niet wat er dan gebeurt met hem en het gezin. Het is beter als hij hier kan blijven wonen.'

'Het is nu rustig'





Burgemeester Van Ardenne wil de bewoner voor drie maanden het huis uit zetten. Als de rechter dat besluit deze week van tafel veegt, stelt Van Ardenne dat het algemeen belang in deze zaak ondergeschikt is gemaakt aan het belang van één persoon.

Andere bewoners van de Piet Heinstraat zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen ook hun handtekening te hebben gezet. De directe buurvrouw van de man in kwestie vertelt dat hij altijd haar stoepje schoonveegt als het glad is. 'Ik weet precies wat ik aan hem heb. Als hij eruit gaat, moet je maar weer afwachten wat je erin krijgt.' De buurman aan de andere kant zegt geen overlast meer te ondervinden. 'Het is nu rustig. Sinds 2 november is er niemand meer voor drugs aan de deur geweest.'



Voorlopig kan hij in zijn huis blijven

De bewuste bewoner is niet bereikbaar voor commentaar. Voorlopig kan hij blijven zitten. De gemeente Westland zegt donderdag 'kennis genomen te hebben van de handtekeningenactie' en houdt het bij de verklaring dat het zich beraadt op vervolgstappen.

Mocht Arcade alsnog een procedure aanspannen om de bewoner vanwege overlast het huis uit te zetten, dan zullen de initiatiefnemers van de handtekeningenactie opnieuw in de bres springen voor hun straatgenoot.