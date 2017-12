'Veroordeelde agenten mogen bij politie blijven werken'

DEN HAAG - De twee agenten die donderdag tot zes maanden voorwaardelijke celstraf zijn veroordeeld voor de dood van Mitch Henriquez mogen terugkeren bij de politie Den Haag. Dat zegt de Haagse politiechef Paul van Musscher tegen Omroep West.

'De voorwaardelijke gevangenisstraf is op zichzelf geen reden om niet meer bij de politie werkzaam te mogen zijn', aldus de politiechef. Voor hen is dus ook de weg open om uiteindelijk weer aan de slag te gaan bij het korps.

Volgens Van Musscher is de veroordeling hard aangekomen bij de politie. En roept de uitspraak van de rechter ook veel vragen op bij agenten. 'Ook al is het een voorwaardelijke straf, het komt hard aan. De rechter heeft ook gezegd dat beide agenten verantwoordelijk zijn. Dus je moet ook op het handelen van je collega letten in een heftige situatie. Dat maakt maar eens duidelijk hoe complex ons beroep is.'



Uitspraak roept vragen op

'Als het erop aankomt wordt er heus wel gehandeld door de politie, maar het roept wel de vraag op: wat betekent het optreden voor mij?', aldus Van Musscher. De korpschef verwacht dat de uitspraak niet alleen impact heeft op de direct betrokken agenten, maar op agenten in heel Nederland.

LEES OOK: Veroordeelde agenten zaak Mitch Henriquez overwegen hoger beroep