Ouderen Voorschoten vlak voor kerst verrast met bezoek burgemeester Foto: Omroep West

VOORSCHOTEN - Vergaderen, dossiers doorspitten en lintjes doorknippen. Het is de dagelijkse sleur van burgemeester en wethouders. Ook in de gemeente Voorschoten. Maar niet op de donderdag voor kerst, want dan is het inmiddels traditie om even langs te gaan bij de vier verzorgingshuizen in de gemeente.

Als tweede is Huize Adegeest aan de beurt. Burgemeester Pauline Bouvy komt uiteraard niet met lege handen. Ze heeft een goed gevulde koektrommel met een afbeelding van Duivenvoorde bij zich, voor bij de koffie. Tot enthousiasme van de bewoners. Burgemeester en wethouders maken niet alleen links en rechts een praatje, ze doen ook mee met het programma. En dat is, niet geheel toevallig, kerstliederen zingen. Klassiekers als Jingle Bell en Stille Nacht worden met volle borst meegezongen.

'We zijn trots' Want volgens Bouvy is het belangrijk om even je gezicht te laten zien, zo vlak voor de kerst: 'Deze mensen hebben zich altijd hebben ingezet voor de samenleving. En daar doen we het voor: dat deze mensen een veilige, verzorgende oude dag kunnen krijgen. En natuurlijk ook voor de medewerkers en vrijwilligers die dat elke dag weer mogelijk maken. We zijn trots op hun.'