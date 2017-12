Diaconessenhuis Voorburg wordt verkocht, nieuwe polikliniek komt ernaast

VOORBURG - Het oude Diaconessenhuis in Voorburg wordt verkocht. Op de plaats van de huidige zusterflat wordt een nieuwe polikliniek gebouwd. De operatiekamers en de verpleegafdelingen worden over drie jaar verplaatst naar het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Dat maakte de Reinier Haga Groep - waartoe het Diaconessenhuis behoort - donderdag bekend.

Volgens het Reinier de Graaf Ziekenhuis is de nieuwbouw nodig om ook in de toekomst patiënten de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment te kunnen bieden. In de nieuwe polikliniek is ruimte voor de bestaande poli's, diagnostiek en het ivf-centrum. De hudige dienstverlening blijft de komende drie jaar ongewijzigd. De nieuwe polikliniek zou begin 2021 moeten worden geopend.

Martin van Rijn, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep, juicht de ontwikkelingen in Voorburg toe. 'In de zorg van de toekomst moet niet alles grootschalig worden georganiseerd. We willen immers een nauwe verbinding houden met patiënten, de huisartsen, de wijkverpleging, andere zorginstellingen en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Daarom investeren we in de locatie Voorburg. Zo handhaven we goede zorg dichtbij. Tegelijk kunnen we dankzij de topzorgvoorzieningen van de Reinier Haga Groep ook snel helpen als patiënten zorg nodig hebben die wij in Voorburg niet bieden.'



Huidige pand wordt verkocht

Met dit plan behoudt Reinier de Graaf de zorglocatie Voorburg. Dat was een uitdrukkelijke wens van onder anderen patiënten, medewerkers en huisartsen. Alle huidige specialismen van het Diaconessenhuis komen terug in de nieuwe polikliniek. Op deze manier wil Reinier de Graaf ook in de toekomst zoveel mogelijk zorg dichtbij huis bieden. Het hospice, het gezondheidscentrum Voorburg-West en de parkeerfaciliteiten blijven.

Het huidige pand van het Diaconessenhuis wordt verkocht, inclusief de bijbehorende grond. De nieuwe polikliniek moet volgens het voorgenomen besluit verrijzen op de fundamenten van de zusterflat, op het terrein van het ziekenhuis. Reinier de Graaf informeert omwonenden zodra er duidelijkheid is over de bestemming.

LEES OOK: