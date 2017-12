Bewoners Schilderswijk en Transvaal: Wij willen geen geweld

De Juliana Kerk in Transvaal in Den Haag. | Foto: Omroep West

De Juliana Kerk in Transvaal in Den Haag. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - 'Wij willen geen geweld, wij willen verbinding.' Die oproep komt uit Transvaal en de Schilderswijk op de dag van de uitspraak in de zaak Mitch Henriquez. Buurtbewoners hopen dat buurtgenoten vanavond naar het Juliana Plaza aan de Schalk Burgerstraat komen in plaats van dat ze gaan rellen op straat.

In de kerk is een kerstconcert, met muziek uit alle windstreken. 'Muziek bindt, dit is ons geluid tegen geweld en verharding in de samenleving. Wij gaan voor saamhorigheid en verzachting. Geweld is nooit een oplossing en je krijgt daar ook niemand voor terug,' zegt organisator Atalay Celenk.

Juliana Plaza, in de historische Juliana Kerk, wil een podium bieden om zo een 'bijdrage te leveren aan de vele positieve ontwikkelingen en initiatieven, die ook in Transvaal plaats vinden,' aldus de organisatoren. Het kerstconcert is een samenwerking van Juliana Plaza en Muziekcentrum 1001 Nacht en wordt mede mogelijk gemaakt door Zebra welzijn, Stek, Topaze en praktijkschool de Einder.



Universeel karakter

Volgens Celenk heeft 'muziek een universeel karakter en overstijgt het alle grenzen van leeftijd, geslacht, ras, godsdienst en nationaliteiten.' Hij verwijst naar de aangekondigde demonstratie van vanavond. In de uitnodiging daarvoor wordt niet opgeroepen tot geweld. 'Maar we weten ook wat een demonstratie in 2015 heeft opgeleverd. Drie dagen lang heeft de Schilderwijk toen op z’n kop gestaan. Dat willen we niet.'

'Wij zitten hier in Transvaal, op een steenworp afstand, net buiten de gevarenzone. Maar wij willen tegengeluid bieden. Onder deze prachtige koepel van de Julianakerk willen wij de sociale cohesie bevorderen. Dat is waarin wij investeren,' aldus Celenk.