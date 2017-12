'Iron Man' uit Wassenaar gooit hoge ogen in zwaarste roeirace ter wereld

WASSENAAR - Solo in een roeiboot de Atlantische Oceaan oversteken. Met een dubbele missie neemt Mark Slats uit Wassenaar deel aan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge: een wereldrecord vestigen in de zwaarste roeirace ter wereld én geld ophalen voor het goede doel.

Tot nu toe gaat het boven verwachting in de openingsweek. Slats ligt solo aan kop en in het algemeen klassement met 25 deelnemers neemt hij de derde plaats in. Om een wereldrecord te verbreken, moet hij binnen 49 dagen en elf uur van de Canarische naar de Caribische eilanden roeien, zo'n vijfduizend kilometer.

Helemaal nieuw is het avontuur niet voor Slats: hij heeft al drie keer de wereld rond gezeild. Het goede doel waar de Wassenaarder, bijgenaamd 'Iron Man', zich voor inzet is Row4Cancer . Zijn keuze is daarop gevallen, omdat zijn moeder terminaal ziek is.