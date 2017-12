Gemeente: Demonstratie op Koekamp, niet in Schilderswijk

DEN HAAG - De voor vanavond aangekondigde demonstratie 'tegen politiegeweld', kan plaats vinden op de Koekamp in Den Haag, bij het Centraal Station. De gemeente, politie en andere betrokken partners willen daar het protest 'faciliteren', door bijvoorbeeld verlichting en politiebegeleiding te regelen.

Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Op sociale media circuleren oproepen om vanavond in de Schilderswijk te komen demonstreren. De gemeente heeft daar kennis van genomen, aldus de woordvoerder.

Maar hij benadrukt ook dat er geen officiële aanmelding is gedaan van dit protest. 'In Den Haag zijn jaarlijks ontzettend veel demonstraties. Die faciliteren we waar mogelijk als gemeente, politie en andere betrokken partners. Van de demonstratie die voor vanavond online wordt aangekondigd, is de gemeente niet in kennis gesteld. Mochten er niettemin mensen zijn die willen demonstreren, dan kunnen zij terecht op de Koekamp.'



Doorverwezen

Dat betekent in de praktijk dat mensen die toch naar de Schilderswijk komen er daar op zullen worden gewezen dat dit niet de plek is om te zijn. Zij zullen dan door de politie worden doorverwezen naar de Koekamp.