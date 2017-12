Deel dit artikel:











Nieuwe bekerstunt VVSB blijft uit, Roda JC ontsnapt Tim de Rijk doet aan 'bokje springen' tijdens VVSB - Roda JC. (Foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - VVSB is er donderdagavond niet in geslaagd om opnieuw te stunten in het KNVB Bekertoernooi. De tweededivisieclub uit Noordwijkerhout deed op het met mist omgeven eigen veld niet onder voor eredivisionist Roda JC, maar werd met minimaal verschil uitgeschakeld in de achtste finale: 0-1. Eerder was VVSB nog te sterk geweest voor de profs van Telstar en competitiegenoot Katwijk.



Bij de Bij de supporters van VVSB was er vooraf aan vertrouwen geen gebrek. En hun helden begonnen veelbelovend op de bomvolle Boekhorst . Na een kwartier kwamen de Noordwijkerhouters zelfs heel dicht bij de openingstreffer, maar middenvelder Tim de Rijk tikte de bal uit een voorzet van vleugelaanvaller Tommy Bekooij tegen de paal.

Sowieso was de brigade van trainer Jack Honsbeek, die een maand geleden de

Hoofdrol Sowieso was de brigade van trainer Jack Honsbeek, die een maand geleden de ontslagen Mark Schenning opvolgde, beter in het eerste bedrijf. Dat resulteerde in schietkansen voor onder anderen aanvoerder Vladimir Jozic (net naast), Thomas Arroyo (gestopt) en Frans van Niel (naast), maar eigenlijk mocht Roda JC van geluk spreken dat er bij rust nog niet was gescoord. Aan het begin van de tweede helft eiste Dani Schahin een hoofdrol voor zich op. De spits van Roda kopte raak, op aangeven van Mikhail Rosheuvel. Even later kreeg diezelfde Schahin zijn tweede gele kaart, waardoor de bezoekers uit Kerkrade met een man minder door moesten. In overtal werd Roda-doelman Hidde Jurjus nog tot een redding gedwongen door De Rijk.

Scoreverloop VVSB - Roda JC 0-1 (0-0): 0-1 Schahin (48'). Bijzonderheid: Rode kaart Schahin (Roda JC, 2x geel; 55'). 0-1 Schahin (48').Rode kaart Schahin (Roda JC, 2x geel; 55').