Deel dit artikel:











Crisisberaad op Haagse stadhuis vanwege cultuurcomplex Het nieuwe cultuurcomplex in Den Haag gezien vanaf de Turfmarkt. | Afbeelding: gemeente Den Haag

DEN HAAG - Het Haagse stadsbestuur is donderdagavond voor crisisberaad bijeen geweest. Het college van burgemeester en wethouders sprak tijdens een ingelaste vergadering over de bouw van het cultuurcomplex op het Spuiplein. Het ziet ernaar uit dat de bouw is stilgelegd, vermoedelijk vanwege een conflict met de bouwer.

Op het Spuiplein wordt het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) gebouwd. Het wordt het nieuwe onderkomen voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Het bouwproject gaat bijna 177 miljoen euro kosten en moet in 2020 klaar zijn. Vorig jaar werd bekend dat er tussen de gemeente Den Haag en bouwcombinatie Cadanz, die het cultuurcomplex gaat bouwen, 'een discussie loopt' over de kosten van het project. Een arbitragecommissie moest hierover bemiddelen. Verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) verklaarde recent nog dat er nog steeds geen uitspraak is gedaan in die zaak. En als dat gebeurt, blijft die hoogstwaarschijnlijk ook geheim.

Niet gewerkt Sinds woensdagavond wordt op het bouwterrein van het cultuurcomplex niet meer gewerkt. Op de website van de bouwcombinatie staat dat dit wel zou moeten. 'Tijdens de kerstperiode wordt doorgewerkt, tijdens de feestdagen uiteraard niet.' Wel staat op die site dat de bouwcombinatie tegen een ander probleem is aangelopen. De tweede bouwkraan die op het terrein moet verrijzen, kan nog niet worden geplaatst 'vanwege de slechte weersverwachting'. De combinatie: 'Wij moeten de montagewerkzaamheden van deze kraan tot nader order uitstellen.' LEES OOK:

'Exploitatie cultuurcomplex werd eerder veel te positief ingeschat'

Torens naast Haags Cultuurcomplex afgekeurd