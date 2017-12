West Wekker: Crisisberaad op Haagse stadhuis en geen bekerstunt VVSB

DEN HAAG - Goedemorgen! De laatste werkdag voor de kerstdagen. Met de West Wekker ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. Zo was er gisteravond crisisberaad op het Haagse stadhuis vanwege de bouw van het cultuurcomplex. En het is VVSB uit Noordwijkerhout niet gelukt om te stunten in het KNVB Bekertoernooi.

1. Crisisberaad op Haagse stadhuis vanwege cultuurcomplex

Het Haagse stadsbestuur kwam in crisisberaad bijeen, nadat de bouw van het cultuurcomplex op het Spuiplein is stilgelegd vanwege een conflict met de bouwer.

2. Nieuwe bekerstunt VVSB blijft uit, Roda JC ontsnapt

VVSB is er donderdagavond niet in geslaagd om opnieuw te stunten in het KNVB Bekertoernooi. De tweededivisieclub uit Noordwijkerhout deed op het met mist omgeven eigen veld niet onder voor eredivisionist Roda JC, maar werd met minimaal verschil uitgeschakeld in de achtste finale: 0-1.

3. 'Kippenvel' bij nabestaanden van gedeporteerde Joden uit Haagse instellingen

De gruweldaden in de Haagse psychiatrische instelling Rosenburg, waar 251 Joodse onderduikers in 1943 bij razzia's werden gedeporteerd, leiden tot emotionele reacties bij nabestaanden. Dit stuk geschiedenis werd onlangs boven water gehaald na onderzoek in Haagse archieven. 'Ik wist erg weinig van mijn familie', zegt Jacqueline Notowicz, uit de stukken blijkt dat haar familie in één klap vijf familieleden verloor.

4. Ho ho ho, het is kerstvakantie! 11 tips om leuke dingen te doen met je (klein)kind

Nog een paar uur en dat is het echt kerstvakantie! Omroep West heeft de leukste uitjes voor je op een rij gezet, zodat je je niet hoeft te vervelen.

Het weer:

Ook vandaag is het een grijze dag: er zijn veel wolken en het is op sommige plekken nevelig of mistig. Mogelijk valt er wat lichte regen. De temperatuur komt uit op 9 graden.

Vandaag op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat.