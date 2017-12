Deel dit artikel:











Vijf mensen aangehouden zonder ID-kaart in Schilderswijk Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft donderdagavond vijf mensen aangehouden op de De Heemstraat en het Hobbemaplein in Den Haag, omdat zij zich niet konden legitimeren. De groep werd door de politie gecontroleerd vanwege oproepen op social media om te demonstreren in de Schilderswijk na de uitspraak in de zaak Mitch Henriquez.