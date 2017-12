Kerstverhaal Scrooge komt tot leven in het Haagse Zuiderpark

DEN HAAG - Scrooge, de beroemde kersthater, wie kent hem niet? Vanaf zaterdag is er in het Zuiderpark voor de eerste keer een interactieve muziektheater-wandelvoorstelling gemaakt van het bekende Charles Dickensverhaal ‘A Christmas Carol’.

‘Het is een heel bijzondere voorstelling waarbij de bezoekers na een introductie langs verschillende locaties wandelen in het Zuiderpark, waar ze negen verschillende scenes te zien krijgen. Het is meer een soort festival dan een voorstelling’, zegt regisseur Arne Siebre Postma.

Ook voor de acteurs is het een bijzondere ervaring om op deze manier het verhaal van de verbitterde oude kersthater te vertellen. 'Het is werkelijk fanatstisch dat je met de kerst in de buitenlucht A Christmas Carol kan brengen op zoveel plekken in het Zuiderpark, dat heb ik nog nooit meegemaakt', zegt acteur Hans Peter Ligthart. Hij speelt tijdens de voorstelling één van de Scrooges.



Een flinke klus

'Het is natuurlijk zo dat als je op zoveel verschillende locaties werkt, je te maken hebt met heel veel verschillende scenes met bijvoorbeeld acht verschillende Scrooges. In totaal werken we met meer dan honderd mensen, maar we vinden het fantastisch om dit te kunnen doen in Den Haag', besluit de regisseur.

De voorstelling Scrooge begint zaterdag en loopt tot en met donderdag 28 december.

