Boer Fernand wil belangrijke koeienrassen redden

WARMOND - Rundveehouders van oud-Hollandse koeienrassen maken zich grote zorgen om de naderende fosfaatwet die per 1 januari 2018 ingaat. Deze nieuwe wet zou grote gevolgen kunnen hebben voor bekende koeienrassen, zoals Blaarkoppen en Lakenvelders. Boer Fernand de Willigen uit Warmond is daarom een petitie gestart.

De fosfaatwet is in het leven geroepen om te zorgen dat er niet te veel mestgassen worden uitgestoten. De wet houdt in dat veehouders fosfaatrechten krijgen om zo het mestoverschot terug te dringen. Maar De Willigen, die sinds enkele jaren 45 Lakenvelders heeft, is bang dat deze wet de populatie van deze en andere oude koeienrassen bedreigt.

'Een deel van ons erfgoed dreigt te verdwijnen', zegt de veehouder in het programma Muijs in de Morgen op Radio West. 'De wet stimuleert een zo hoog mogelijke productie per dier en veel van de oude rassen kunnen daar niet aan voldoen. Ze hebben wel andere kwaliteiten, maar niet zo'n hoge productie als de Holsteiner, de 'standaard-koe' zegmaar. Als koeien die minder produceren uit het systeem verdwijnen omdat je heel veel moet betalen, dan zullen juist die oude zeldzame rassen uit beeld raken.'



Blaarkoppen en Lakenvelders

Dat zou zonde zijn, vinden veel veehouders in de regio. Eeuwenlang stonden Blaarkoppen massaal in de polders rond Leiden, als leveranciers voor de Leidse kaas. En de Lakenvelders waren als parkkoe bij landhuizen ook een bekend gezicht.

Met de petitie, die ondertussen door bijna 2000 mensen is ondertekend, wil de Warmondse boer aandacht vragen voor het probleem. 'We willen zo aan de politiek laten zien dat het maatschappelijk leeft. Er is al veel over gepraat maar er komt maar steeds geen oplossing. We zijn weliswaar al wat aan de late kant; de wet gaat al op 1 januari in, maar we vonden het alsnog nodig de petitie te starten.'

