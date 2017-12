Amateurs HBS strikken Ruben Schaken

DEN HAAG - Zevenvoudig international Ruben Schaken speelt de rest van het seizoen voor de Haagse amateurclub HBS. De 35-jarige aanvaller, die eerder uitkwam voor onder meer ADO Den Haag en Feyenoord, stopte in september als profvoetballer.

Ondanks meerdere aanbiedingen van clubs uit binnen- en buitenland kiest Schaken voor de Haagse club, die in de derde divisie uitkomt. 'Ik heb eigenlijk nooit last gehad van zware blessures en voel me nog superfit. Ik ben nog altijd liefhebber van het spelletje. De derde divisie is ook een goed niveau', meldt de club op zijn website.



Vorige maand kwam Schaken nog in opspraak na ophef over passages uit zijn biografie 'Einde aan de bullshit'. Na enkele uitspraken over homoseksuelen in het voetbal werd de rechterspits zelfs afgeschilderd als homofoob. 'Ik heb respect voor ieder mens, ongeacht ras, geaardheid of wat dan ook', reageerde Schaken op de aantijgingen.

LEES OOK: Voetballer Ruben Schaken: 'Ik ben geen homofoob'