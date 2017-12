Wijsmuller: 'Bouw cultuurcomplex ligt stil'

DEN HAAG - De bouw van het nieuwe cultuurcomplex in het centrum van Den Haag ligt inderdaad stil. Dit vanwege een 'issue' met de bouwer. Dat heeft wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) via zijn woordvoerder bevestigd.

'Vanwege de kerstperiode zouden de werkzaamheden in het Spuikwartier stilliggen, dat is nu iets eerder gebeurd. Dit is vanwege een issue waarover de gemeente op dit moment voortdurend en constructief in gesprek is met de bouwer, dat is dus gaande', aldus de wethouder in een schriftelijke verklaring. Een verdere toelichting wil hij niet geven.

De verklaring is verder opmerkelijk omdat bouwbedrijf Boele & Van Eesteren op een website over het project meldt dat er wel zou worden doorgewerkt in de dagen rond kerst. 'Tijdens de kerstperiode wordt doorgewerkt op de bouwplaats, tijdens de feestdagen uiteraard niet.'



Spoedberaad

Omroep West meldde donderdagavond al dat de bouw van het prestigieuze project midden in het centrum van Den Haag was stil gelegd. Het college van burgemeester en wethouders kwam daarom om 20.30 uur bijeen voor spoedberaad in het stadhuis.

Dat leidde tot grote onrust in de gemeenteraad, omdat de raadsleden ook nog niet op de hoogte waren gesteld. De SP in de raad wil een nu een spoeddebat over de kwestie. 'Ik wil NU weten hoe dit zit', twitterde raadslid Aisha Akhiat.



Meningsverschil

Wat de precieze reden voor de bouwstop is, is dus niet duidelijk. Wel is bekend dat er al lang een meningsverschil is met de bouwcombinatie Cadanz, waarvan Boele & Van Eesteren deel uitmaakt. Dit gaat over de kosten en leidde tot een zogenoemde arbitragezaak. Daarin is nog geen uitspraak gedaan, zei wethouder Wijsmuller recent nog.

Op het Spuiplein wordt het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) gebouwd. Het wordt het nieuwe onderkomen voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Het bouwproject gaat bijna 177 miljoen euro kosten en moet in 2020 klaar zijn.