Deze eenden mogen niet worden afgeschoten in Zuid-Holland

DEN HAAG - Smienten zijn voorlopig veilig in Zuid-Holland. Een plan om 6500 van dit soort eenden af te schieten is niet goed genoeg onderbouwd, vindt de rechtbank. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) hadden bezwaar gemaakt bij de provincie.

De provincie besloot vorige maand dat de smienten mochten worden afgeschoten, omdat de dieren schade veroorzaken voor boeren. 'Smienten eten gras dat bedoeld is voor koeien, maar de huidige landbouwpraktijk laat te weinig ruimte voor natuur op het platteland', zegt Fred Wouters van de Vogelbescherming.

'In de zomer zijn weidevogels de dupe, in de winter de smient. Dat kan niet en Vogelbescherming is dan ook blij dat de rechter heeft geoordeeld dat smienten, die afnemen in aantal, voorlopig niet geschoten mogen worden.'



Wees trots op mooie vogels

Volgens de NMZH zou Zuid-Holland juist trots moeten zijn op de vogels. 'Deze mooie vogels komen bij ons overwinteren. We zouden hen een warm welkom moeten bieden in plaats van een schot hagel', zegt woordvoerder Susanne Kuijpers.

Smienten zijn eenden die in Noord-Scandinavië broeden. In de winter verblijven ze in Nederland, Zuid- en Noord-Holland in het bijzonder. De provincies wilden de dieren laten afschieten, omdat ze schade veroorzaken voor boeren.

