Grootste schoolmusical: 430 leerlingen druk met repeteren

DEN HAAG - Het gymnasium Haganum in Den Haag is er bijna klaar voor. Zo'n 430 leerlingen, tientallen ouders en leraren werken zich deze maanden letterlijk en figuurlijk in het zweet. Over twee maanden staat de grootste schoolmusical van Den Haag in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen.

Het repeteren van de musical wordt om de lessen heen gepland. 'We hebben de jaarplanning er wel bijgepakt,' vertelt rector Hanneke ten Hove, 'maar de musical hoort gewoon bij de school'.

Volgens docent Engels en regisseur Piet Raphael zitten veel kinderen op de school vanwege de musical. 'Het maakt de school tot meer dan een plek waar je iets leert, het gaat er om dat je iets samen doet. Straks in het Zuiderstrandtheater staan, dat is een ervaring die de leerlingen nooit meer vergeten.'

In it to win it





De nieuwe muscial heet 'In it to win it' en gaat over een talentenjacht met historische dictatoren, zoals Karel de Groote, die meer talenten blijken te hebben dan alleen oorlog voeren of machtspelletjes spelen.

Op zondag 18 februari, maandag 19 februari en dinsdag 20 februari is de musical te zien in het Zuiderstrandtheater. Omroep West volgt het Haganum in de voorbereidingen en doet verslag van de audities, repetities, de sfeer in de school en de uiteindelijke uitvoeringen.

