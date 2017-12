Deel dit artikel:











Weerman Huub Mizee beantwoordt vanmiddag jouw vraag live op Facebook! Stuur hier je vraag in Foto: Omroep West

REGIO - Heb jij altijd al iets willen weten over het weer? Of heb jij een weerfoto waar jij uitleg over zou willen hebben van een meteoroloog? Vraag het aan onze weerman Huub Mizee! Op woensdag 27 december om 15.30 uur beantwoordt hij alle vragen live op de Facebookpagina van Omroep West.

Jij kan je vragen nu al insturen via onderstaand invulformulier. Wil je een foto of video meesturen bij je vraag? Mail jouw vraag dan naar online@omroepwest.nl. Als de module hieronder niet werkt in de app, klik dan hier.

