10.000 euro voor gouden tip over steekpartij Zoetermeer Een van de verdachten op camerabeelden (Beeld: Politie) Compositietekening tweede verdachte steekpartij Zoetermeer (Beeld: Politie)

ZOETERMEER - Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip over een steekpartij in Zoetermeer. Eind september werd een advocate (38) 's middags in haar kantoor aan de Jacob van Rijweg in haar gezicht gestoken.

De politie zoekt twee mannen die mogelijk betrokken waren bij de steekpartij. Van de twee zijn camerabeelden, die eerder in het opsporingsprogramma Team West zijn getoond. Een man droeg een hoed, van hem is een compositietekening gemaakt. De andere man staat op camerabeelden bij de stations van Zoetermeer, Den Haag Centraal en Amsterdam Lelylaan. Flyers over de beloning zijn verspreid in Gouda, Zoetermeer, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Aangezien het Nederlands-Marokkaanse slachtoffer zich als advocaat inzette voor de Marokkaanse gemeenschap, zijn er ook flyers in het Arabisch uitgedeeld.

14-jarige jongen Vlak na de steekpartij werd een 14-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden voor de steekpartij. Hij is inmiddels weer vrijgelaten. Het slachtoffer begrijpt niet waarom ze is aangevallen. De wond in haar gezicht blijft altijd zichtbaar.