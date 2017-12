Marije werkt met liefde met oud en nieuw: 'Maar ik ga mijn man wel missen'

DEN HAAG - Het is tijd voor de feestdagen! Voor veel mensen betekent dat vakantie. Maar niet voor iedereen. Sommigen moeten 'gewoon' werken. Zoals de Zoeterwoudse Marije Stephanus. 'Ik vind het wel een beetje jammer.'

Marije (28) werkt in de ouderenzorg bij Saffier. Dat doet ze met liefde, maar ze mist wel oud en nieuw met haar man dit jaar. 'Ik vind het altijd een heel mooi feestje. Ik houd ervan om het jaar af te sluiten met mijn geliefde en het nieuwe te beginnen. Met kerst werken vind ik geen probleem, maar nu ben ik het haasje. Ook mijn man vindt het wel vervelend dat ik er nu niet ben.'

Zeuren wil Marije niet, ze koos met haar volle verstand voor dit werk. Wat ze wil, is een beetje extra aandacht voor de mensen die aan de slag moeten, terwijl anderen de lekkerste hapjes en drankjes naar binnen werken. Onopgemerkt blijft haar werk in het zorgcentrum niet. 'Een heel aantal ouderen zijn aan het dementeren, maar de ouderen die helder zijn, waarderen het zeker.'



'Ze is een engel op aarde'

Uiteraard is Marije niet de enige die aan de slag moet. Op Facebook steken mensen elkaar een hart onder de riem. Angelo bijvoorbeeld. Hij waardeert het werk van zijn vrouw enorm. 'Ze is altijd maar voor anderen bezig. Ze is een engel op aarde, ik ben zo dankbaar dat zij niet alleen voor mij is, maar voor vele anderen.'

Ken jij ook iemand die moet werken tijdens de feestdagen? Steek hem of haar een hart onder de riem onder onze facebookpost.



Xandra wil graag alle horecamedewerkers bedanken voor het harde werk. 'Ze geven ons een onvergetelijk, gezellig feest vol liefde en saamhorigheid, terwijl ze zelf aan het bikkelen zijn.' Van Ron gaat er een speciaal dankwoord uit richting het HagaZiekenhuis. 'Alle artsen en zusters van het HagaZiekenhuis die mij van mijn blinde darm hebben afgeholpen wens ik een fijne kerstdagen en een gezond 2018 toe!'





'Fijn om ze in het zonnetje te zetten'

Marije en alle anderen die moeten werken, doen het dus zeker niet voor niets. Dat weet ze zelf ook maar al te goed. Ze krijgt er ook veel voor terug. Ín haar eigen geval van de ouderen. 'Ze worden tijdens de feestdagen een beetje vergeten. Ik vind het fijn ze in het zonnetje te zetten.'

