Besluit over losloopgebieden voor honden Oegstgeest uitgesteld

OEGSTGEEST - Het is nog onduidelijk wat er met het losloopgebied voor honden bij Park Landskroon in Oegstgeest gaat gebeuren. Het plan is om het gebied te verkleinen, maar omdat een meerderheid van de raad nog niet tevreden is met het besluit, wordt het uitgesteld.

Het gebied vlakbij museum CORPUS, waar honden nu nog los mogen lopen, is groot. Maar als het aan de gemeente Oegstgeest ligt mag loslopen straks alleen nog maar in een heel klein gebied vlak naast het museum. In eerste instantie zou de gemeenteraad hier afgelopen donderdag over vergaderen, maar dat is dus nu uitgesteld.

Ko van der Vlist van de Stichting Platform Hondenvrienden is alles behalve blij met deze plannen van de gemeente. 'We zijn boos omdat ons eerder beloofd was dat de honden hier los mochten lopen. En nu horen we via omwegen dat er in de nieuwe algemene plaatselijke verordening eigenlijk maar vijf procent van dit gebied van over is.'

