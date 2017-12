Deel dit artikel:











Niet meer met je pumps klem tussen de keien: het Kerkplein is vernieuwd Het nieuwe Kerkplein (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Voortaan blijven vrouwen op hakken niet meer klem zitten tussen de keien op het Kerkplein in Den Haag. Het plein is verbouwd en vrijdagmiddag geopend. Wethouder Boudewijn Revis is daar blij mee: 'Ook fietsers gleden er nog wel eens uit'.

Het plein heeft de afgelopen tijd een ware metamorfose ondergaan: de bestrating is vernieuwd, er zijn nieuwe bomen geplaatst en is er meer plek voor markten en evenementen. Om de verbouwing van het Kerkplein te vieren deelde de wethouder oliebollen en chocolademelk uit aan de stratenmakers.

'Plein was verloederd' 'Het plein zag er vroeger verloederd uit. Maar samen met de ondernemers en bewoners rondom het plein hebben we er nu een prachtige plek van gemaakt. Het plein heeft nu een gastvrije uitstraling, meer groen en gezellige terrassen. De binnenstad van Den Haag heeft er weer een parel bij', zegt een trotse Revis. Het Kerkplein is één van de oudste en meest monumentale pleinen van Den Haag. Het plein is vooral een knooppunt van looproutes voor omliggende winkelstraten zoals het Noordeinde, Schoolstraat en Prinsestraat. Door de herinrichting vormt het Kerkplein volgens de gemeente een goede verbinding tussen het winkelgebied van de binnenstad en het Hofkwartier.