Nog geen nieuwe onderwijsacties in Zuid-Holland; estafetteacties starten in noorden Duizenden leraren demonstreren in oktober 2017 in Zuiderpark Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - De acties in het basisonderwijs worden eind januari voortgezet door middel van estafetteacties. Die gaan eerst van start in Groningen, Friesland en Drenthe. Wanneer ons deel van Zuid-Holland aan de beurt is en wat de acties inhouden, wordt in januari bekendgemaakt.

Volgens de gezamenlijke bonden, die samenwerken in het PO-front, is en blijft het doel dat het kabinet structureel 1,4 miljard euro investeert voor een beter salaris en een lagere werkdruk in het primair onderwijs. In de tussentijd gaan de besturen en bonden alvast praten over een nieuwe cao. Want werkgevers en werknemers willen dat het geld dat al wél beschikbaar is zo snel mogelijk wordt ingezet voor leraren en teams.

Leraren kiezen ander beroep De geëiste extra middelen blijven volgens de AOb, de grootste onderwijsbond, bittere noodzaak. Het personeelstekort wordt alsmaar groter. De instroom aan de pabo's blijft ontoereikend om de pensioengolf in de sector op te vangen. De combinatie van hoge werkdruk en een bescheiden salaris zorgt ervoor dat steeds meer leraren een ander beroep kiezen.

Scholieren de dupe De laatste berekeningen van het ministerie van Onderwijs laten zien dat er over vijf jaar 4200 voltijdleraren tekort zijn en over tien jaar al ruim 11.000. Daardoor komen niet alleen schoolbestuurders en onderwijspersoneel in de problemen, ook scholieren zijn de dupe: die lopen steeds vaker het risico dat ze geen les krijgen van een gediplomeerde leraar omdat het kabinet het probleem onvoldoende onderkent. LEES OOK: Leraren staken, vrij van school: wat doen (we met) de kinderen?