Broodje kroket maakt einde aan carrière Michiel Kramer bij Feyenoord

DEN HAAG - De dagen van oud-ADO Den Haag spits Michiel Kramer bij Feyenoord lijken geteld. De spits, die tegenwoordig vooral op de reservebank zit, werd donderdag betrapt met een broodje kroket tijdens het bekerduel met Heracles Almelo. Voor coach Giovanni van Bronckhorst is dat de druppel. Hij heeft Kramer verteld dat hij in de winterstop mag vertrekken.

'Kramer is een goed mens om mee te werken', aldus de Feyenoordtrainer. 'We hebben onze botsingen gehad, ook over zijn arbeid. Het broodje kroket van afgelopen donderdag was geen provocatie, heeft Michiel mij verteld. Het is het beste dat onze wegen in januari scheiden.'

Bart Nolles, sportverslaggever van Omroep West, was vrijdagmiddag voor RTL aanwezig bij de persconferentie van Van Bronckhorst. 'Kramer mag de komende dagen niet meer meetrainen en hij heeft een boete gehad. Hij is sinds de komst van Nicolai Jørgensen nooit echt meer de eerste spits van Feyenoord geweest.' Dit seizoen zijn Jean-Paul Boëtius en Dylan Vente ingezet als spits tijdens blessures of afwezigheid van Jørgensen. 'Kramer is nu eigenlijk de vierde spits', zegt Nolles.



Eerder in opspraak

De spits, die in 2015 ADO Den Haag verruilde voor de Rotterdamse landskampioen, raakte al vaker in opspraak in Rotterdamse dienst. Zo werd hij in februari disciplinair gestraft nadat hij niet op kwam dagen bij een uitlooptraining met de reservespelers. Als straf moest hij een week individueel trainen, kreeg hij een geldboete en miste hij het duel tegen zijn oude club, ADO Den Haag.

Alles wijst er op dat Kramer in de winterstop Feyenoord gaat verruilen voor een andere club. Nolles: 'ADO Den Haag heeft geen spits nodig. FC Utrecht en NAC Breda worden genoemd, maar ik denk dat hij wel oren heeft naar een buitenlands, financieel aantrekkelijk avontuur.'

