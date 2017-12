Deel dit artikel:











Drukte verwacht rond Nationaal Aftelmoment; Den Haag neemt maatregelen Foto: archief

DEN HAAG - De gemeente Den Haag neemt maatregelen om de drukte rond het Nationaal Aftelmoment op de Hofvijver in goede banen te leiden. Het oudejaarsfeest in het centrum van de stad is gratis en er is een vuurwerk-, licht- en videoshow te zien.

Verschillende wegen zijn afgesloten of er gelden omleidingen:

De Lange Vijverberg en Kneuterdijk worden op oudejaarsavond afgesloten van 21.00 tot 02.00 uur. Doorgaand verkeer stad in of uit kan gebruikmaken van het Lange Voorhout. Het verkeer wordt omgeleid met borden.

Tijdens het vuurwerk wordt de Korte Vijverberg tijdelijk afgesloten omdat naar verwachting toeschouwers hier naar het vuurwerk blijven kijken.

Verkeer uit de Pleingarage wordt omgeleid via Sociëteit de Witte en weggeleid via de Casuariestraat vanaf 23.45 uur. Deze omleiding wordt na de vuurwerkshow weer opgeheven. Openbaar vervoer rijdt tot 20.00 uur Op oudejaarsavond rijden de meeste OV-bedrijven tot ongeveer 20.00 uur. Na middernacht gaan alleen de nachttreinen en enkele nachtbussen weer rijden. Op maandag 1 januari rijden de meeste vervoerders volgens de zondagdienstregeling.

Parkeren Vanwege oud en nieuw is een aantal parkeergarages vanaf 20.00 uur gesloten. Bij het evenemententerrein kan niet geparkeerd worden in de vakken tussen 31 december 19.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Er wordt gehandhaafd. Betaald parkeren geldt ook met oud en nieuw.

Uitrijden van de parkeergarages Corona en Novotel City Center is niet mogelijk tussen 21.00 uur en 02.00 uur.

Parkeergarages Museumkwartier, CS-New Babylon, Muzenplein en Grote Marktstraat zijn open op 31 december. Taxi's De taxistandplaats aan de Hofweg wordt op 31 december tussen 21.00 en 02.00 uur verplaatst naar het Plein.

Met de boot Tijdens de jaarwisseling laat De Willemsvaart boten varen tussen het centrum en Scheveningen. Om 21.30 uur vertrekt een boot van de Haringkade naar het centraal station. Na de vuurwerkshow wordt om 1.00 uur terug gevaren. Mensen die de vreugdevuren op het Scheveningse strand willen bezoeken, kunnen om 22.30 uur instappen bij het Stayokay hostel aan de Scheepmakersstraat of om 22.45 uur bij het centraal station. De terugvaart is om 1.30 uur. De tocht kost 10 euro per persoon, inclusief een oliebol en champagne. Reserveren kan via de website van De Willemsvaart. LEES OOK: Den Haag krijgt er een vuurwerkshow bij