5D-bios en lasergamen in nieuwe Monkey Town Delft Curt in zijn element van de glijbaan

DELFGAUW - Klimmen, klauteren, glijden en lasergamen. Het kan vanaf zaterdag 23 december in de nieuwe 'Monkey Town Delft' in Delfgauw. Het is het eerste speelparadijs met laserpistolen en een heuse 5D-bioscoop. Monkey Town Delfgauw wordt om 10.00 geopend door wethouder Van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In Den Haag en Rijswijk zitten al vestigingen van Monkey Town.