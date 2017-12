Schorsing van Maurice Steijn blijft staan

DEN HAAG - Maurice Steijn legt zich neer bij de schorsing die hem is opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB. De Haagse trainer van VVV-Venlo moet daardoor twee wedstrijden toekijken vanaf de tribune. Steijn heeft de straf gekregen voor zijn misdraging in de door zijn ploeg met 4-1 verloren bekerwedstrijd van woensdag tegen PSV.

De coach van de Limburgse eredivisionist reageerde in de blessuretijd van de eerste helft woedend op de gelijkmaker van PSV. Volgens de Haagse trainer hadden de Eindhovenaren ten onrechte een vrije trap gekregen. Doordat Steijn bleef protesteren, moest hij na de rust op de tribune plaatsnemen.

De aanklager betaald voetbal kwam donderdag met een schikkingsvoorstel van drie duels, waarvan één voorwaardelijk. VVV en Steijn vonden die straf buitenproportioneel en gingen er niet mee akkoord. Steijn verscheen donderdagavond voor de tuchtcommissie om zijn verhaal te doen, maar de tuchtcommissie kwam tot hetzelfde oordeel.



Excuses

'Hoewel de VVV-trainer zijn excuses aan de arbitrage heeft aangeboden, liet hij zich in televisie-interview(s) na de wedstrijd opnieuw negatief uit over de arbitrage. Dit en het feit dat Steijn nog een strafkaart heeft openstaan, met hierop een zelfde soort overtreding, heeft de tuchtcommissie meegenomen in het bepalen van de straf', luidt het oordeel.

Steijn had de mogelijkheid in beroep te gaan, maar ziet daar dus vanaf en accepteert de straf. Hij mist nu de thuiswedstrijd tegen Heracles van zondag 24 december en de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag op 20 januari 2018. De coaching wordt in beide wedstrijden waargenomen door de assistent-trainers Jay Driessen en Mark Luijpers.

