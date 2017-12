Deel dit artikel:











Rijnhavenbrug in Alphen aan den Rijn is weer open Foto: Dorien Snijders

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Rijnhavenbrug in Alphen aan den Rijn is vrijdag weer in gebruik genomen. De brug is bijna een jaar afgesloten geweest. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de brug en weg in september al open gingen, maar vanwege extra werkzaamheden aan de betonkelder werd de opening uitgesteld.

De brug is onderdeel van een groot plan voor de Rijnhaven. Dat moet een recreatiehaven worden, maar daarvoor moest de brug gerenoveerd worden. Wethouder Kees van Velzen: ‘De oude brug lag ongeveer op de waterlijn, 60 centimeter hoog, er kon net een eend onderdoor. Hij is nu 2.34 meter hoog. Dus sloepen kunnen er nu prima in en uit.’ Daarnaast geeft de wethouder aan dat er vanaf maart steigers worden gemaakt. Van Velzen: ‘Alphen is op dit moment eigenlijk alleen maar te passeren. Je kunt langs varen, maar niet aanleggen. Dit wordt een prachtige plek om met een sloep binnen te lopen.' LEES OOK: Na brugdek ook balansligger van Rijnhavenbrug in Alphen ingehesen