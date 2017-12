Haagse politiek in spoeddebat over cultuurcomplex

DEN HAAG - Een commissie van de Haagse raad komt donderdagavond terug van het kerstreces om wethouder Joris Wijsmuller aan de tand te voelen over het stilleggen van de bouw van het cultuurcomplex in het centrum van de stad.

Dit gebeurde op verzoek van de SP en een aantal andere oppositiepartijen. Het socialistische raadslid Aisha Akhiat slaagde er in voldoende steun te krijgen voor een voorstel om terug te komen van het kerstreces.

Vorige week werd bekend dat de bouw van het cultuurcomplex stil ligt. Het college van burgemeester en wethouders kwam daarom bijeen om over de kwestie te praten. Een woordvoerder van de wethouder wilde niet veel over de kwestie kwijt. 'Dit is vanwege een issue waarover de gemeente op dit moment voortdurend en constructief in gesprek is met de bouwer, dat is dus gaande', stelde zij in een verklaring.



'Verschil van inzicht'

Bouwcombinatie Cadanz bevestigde ook dat er op dit moment niet wordt gewerkt en wilde niet meer kwijt dan dat er sprake is van een 'verschil van inzicht'. De oppositie in de gemeenteraad neemt geen genoegen met deze uitleg.

Volgens verslaggever Lot van Bree kan het niet anders dan dat dit over geldzaken gaat. 'Er is een conflict over wie wat moet betalen.'



Raadsleden speculeren

Eerder was ook al wel duidelijk dat er een conflict was tussen de bouwer en de gemeente over de kosten van het complex dat onderdak moet gaan bieden aan het Residentie Orkest, Nederlands Danstheater en Koninklijk Conservatorium.

Veel andere partijen denken ook dat het hiermee heeft te maken. Akhiat voegt daaraan toe dat ook de oplopende kosten vanwege de vertragingen in de bouw een rol kunnen spelen. 'Er is van alles aan de hand, maar daar krijgen wij de vinger niet achter omdat wij de informatie niet krijgen.'



Kat-en-muis-spel

CDA-raadslid Michel Rogier vermoedt dat de bouwcombinatie Cadanz een kat-en-muis-spel speelt met de gemeente. 'We wisten wel dat er wat zaken lopen. En dat schijnt ook gebruikelijk te zijn bij dit soort grote projecten. Kennelijk wil de bouwer de druk opvoeren. En wij moeten ons niet gek laten maken.'

Rogier heeft ook veel vragen aan de wethouder, maar had zelf liever gezien dat Wijsmuller tijdens het reces de tijd had gekregen om de zaken met de bouwer goed te regelen. 'Dit is een hobbel die moet worden genomen.'