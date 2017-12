Deel dit artikel:











Opstelling ADO: Beugelsdijk is 'back' tegen PEC Tom Beugelsdijk (links) en Erik Falkenburg. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk is er weer bij als ADO Den Haag vrijdagavond thuis tegen PEC Zwolle aantreedt. De centrumverdediger vervangt Nick Kuipers, die hem zaterdag in het uitduel met PSV (3-0 nederlaag) ter elfder ure moest aflossen in de basis vanwege knieklachten bij Beugelsdijk.

Robert Zwinkels is fit genoeg om het Haagse doel te verdedigen. Danny Bakker vult het door de schorsing van Thomas Meissner vrijgekomen plekje naast Beugelsdijk in. Doordat hij een linie terugzakt, is er weer plaats voor Donny Gorter op het middenveld. In de voorhoede krijgt Falkenburg als linkerspits de voorkeur boven Elson Hooi. Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Bakker, Meijers; Immers, El Khayati, Gorter; Becker, Johnsen, Falkenburg.

Opstelling PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Dekker, Van Polen, Bruintjes; Bakker, Van Looy, Marinus; Namli, Israelsson, Ondaan.

ADO Den Haag - PEC Zwolle live op 89.3 FM Radio West Het eredivisieduel ADO Den Haag - PEC Zwolle is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl doet met co-commentator Sjaak Polak verslag vanuit het Cars Jeans Stadion. De wedstrijd is ook te volgen via Twitter, Facebook en Instagram.