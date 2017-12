Deel dit artikel:











LIVEBLOG: ADO Den Haag - PEC Zwolle Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag sluit 2017 af met een thuiswedstrijd tegen het als vierde geklasseerde PEC Zwolle. De bezoekers hebben in zeventien eredivisieduels tien punten meer gepakt dan de Haagse nummer negen. Eerder dit seizoen stonden beide teams al tegenover elkaar, toen werd het in Zwolle 2-0 voor PEC. Aftrap is om 20.00 uur. Alles over de wedstrijd is rechtstreeks te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.