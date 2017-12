Snowboarder Glenn de Blois vijftiende in Cervinia

DE LIER - Glenn de Blois is bij de wereldbeker snowboardcross in het Italiaanse Cervinia als vijftiende geëindigd. De 22-jarige snowboarder uit De Lier werd uitgeschakeld in de kwartfinales. De zege ging naar de Italiaan Omar Visintin.

De Blois won zijn heat in de achtste finales in het Italiaanse skioord, maar werd een ronde later uitgeschakeld. Hij is nog in de race voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Daarvoor heeft hij in de laatste wereldbekerwedstrijd die meetelt voor kwalificatie, op 20 januari in het Turkse Erzurum, een goed resultaat nodig.

LEES OOK: Babs Barnhoorn moet Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan