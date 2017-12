Finalist Masterchef Australia zorgt voor megalange rij bij opening donutshop

DEN HAAG - Donuts met karamel-zeezout, chocolade met pecannoten en kaneel met witte chocolade. Het is zomaar een selectie van het assortiment van de nieuwe winkel Donuts and Co. Vrijdagmiddag werd de zaak in de Papestraat in Den Haag geopend door Ben Ungermann, dit jaar finalist bij het tv-programma Masterchef Australia.

Vlak voor de opening stond er een tientallen meters lange rij voor de deur. De eerste honderd klanten, waarvan sommigen zelfs speciaal uit Limburg kwamen, kregen een gratis donut met een bol ijs van Ben.

Het idee voor de shop ontstond een jaar geleden bij eigenaar Marcel Kardol: ‘Ik woonde samen met mijn vrouw een aantal jaar in het buitenland en het viel ons op dat de donutwinkels altijd vol met klanten zaten. Eenmaal terug in Den Haag zagen we dat er hier geen donutwinkel was en dat vonden we raar. Daarom zijn we het toen zelf gaan doen’, zegt de trotse eigenaar.



Een mailtje

Kardol wilde voor de opening een bijzondere gast vragen en kwam terecht bij Ungermann. ‘Ik heb hem gewoon een mailtje gestuurd en gevraagd voor de opening. Hij bleek voor de feestdagen in Nederland te zijn en was gelijk enthousiast. ‘Ik ben gek op gebak’, reageert Ungermann. ‘Om hier de opening te verrichten is te gek. We werken allebei met organische producten, dus daar hebben we raakvlakken met elkaar voor een mooie samenwerking.’

Dat de opening door de Australiër wordt verricht, is niet helemaal vreemd. Hij heeft een Nederlandse moeder en kreeg ‘onze’ keuken met de paplepel ingegoten: ‘Mijn oma is een goede kok en veel Hollandse recepten heb ik dan ook van haar geleerd. Tijdens het programma Masterchef Australia heb ik ook een aantal Nederlandse gerechten gemaakt zoals stamppot en bitterballen.’