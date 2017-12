VN-chef roemt Haagse aanpak deradicalisering islamitische jongeren

DEN HAAG - Secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres heeft vrijdagmiddag de Haagse aanpak van deradicalisering van islamitische jongeren geroemd. Dit deed hij tijdens een besloten bezoek aan Stichting Jeugdwerk in Den Haag. Guterres sprak hier met organisaties en vrijwilligers die zich inzetten om radicalisering te voorkomen.

Burgemeester Pauline Krikke -die ook aanwezig was- is blij met het compliment van de VN-chef. ‘De Haagse Aanpak is iets dat van onderop komt, vanuit de samenleving zelf.'

'De aanpak wordt niet tijdens lange vergaderingen in grote kantoren bedacht, maar door mensen die dagelijks in de praktijk in alle wijken in Den Haag actief zijn.’



Radicalisering tegengaan

Guterres was in Den Haag vanwege de sluiting van het Joegoslavië-Tribunaal en de opening van het VN Data Center. Hij sprak met medewerkers van onder andere HIP en VIP. Deze organisatie traint in opdracht van de gemeente docenten om radicalisering en polarisatie in het onderwijs te voorkomen.

LEES OOK: Zorgen VVD over terugkerende jihadisten naar Den Haag: 'Halen we wel alles uit de kast?'

Ook onder andere de Stichting Moeder & Dochter (die de emancipatie en participatie van allochtone vrouwen en meisjes wil bevorderen) en Steunpunt Sabr waren aanwezig. Bij laatstgenoemde organisatie worden moeders getraind om signalen van radicalisering bij hun kinderen te herkennen.