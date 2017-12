Deel dit artikel:











Ontketend ADO sluit 2017 af met spetterende show tegen PEC Bjorn Johnsen en Erik Falkenburg vieren de 2-0 tegen PEC. (Foto: Soccrates Images) Tyronne Ebuehi in duel met PEC-aanvaller Terell Ondaan. (Foto: Soccrates Images) Falkenburg, maker van de 1-0 tegen PEC, bedankt aangever El Khayati. (Foto: Soccrates Images) Bjorn Johnsen kopt de 2-0 binnen tijdens ADO - PEC. (Foto: Soccrates Images) Erik Falkenburg schiet ADO naar 3-0 tegen PEC. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Wat een weelde! ADO Den Haag kan knallend het nieuwe jaar in, want het heeft vrijdagavond gehakt gemaakt van PEC Zwolle. De nummer vier van de eredivisie had werkelijk niets in te brengen tegen een ontketend ADO: 4-0. Erik Falkenburg en Bjorn Johnsen waren de gevierde mannen, zij scoorden allebei tweemaal.

De formatie van Fons Groenendijk bracht PEC pas de derde verliespartij van het seizoen toe. Het was de grootste nederlaag dit seizoen voor de ploeg van coach John van 't Schip, die eerder alleen bij Ajax (3-0) en thuis tegen PSV (0-1) verloor. ADO kwam in de eerste helft op 2-0 via treffers van vleugelaanvaller Falkenburg en de Noorse spits Johnsen. Beiden lieten PEC-doelman Diederik Boer op aangeven van Nasser El Khayati met het hoofd kansloos. Na rust zorgden opnieuw Falkenburg en Johnsen voor de grootste overwinning dit seizoen voor de Hagenaars.







Ouderschap Van ‘t Schip had zijn gehavende team flink moeten wijzigen voor het duel met ADO. Verdediger Dirk Marcellis en aanvaller Younes Mokhtar waren geschorst en vleugelspits Ryan Thomas ontbrak vanwege aanstaand ouderschap. In de eerste helft hield Boer nog enkele keren PEC uit de problemen. Bij de hoge ballen van El Khayati hadden de Zwolse vervangers achterin echter geen antwoord op Falkenburg en Johnsen. Extra pech was er in de slotfase voor invaller Shaquile Woudstra die zich lelijk verstapte. Scoreverloop ADO Den Haag - PEC Zwolle 4-0 (2-0): 1-0 Falkenburg (23'), 2-0 Johnsen (44'), 3-0 Falkenburg (52'), 4-0 Johnsen (62') ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Bakker, Meijers; Immers, El Khayati (Van Kins, 88'), Gorter (B. Kuipers, 86'); Becker, Johnsen, Falkenburg (Duplan, 83) PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Dekker, Van Polen, Bruintjes (Woudstra, 73'); Marinus (Benschop, 73'), Van Looy, Bakker; Namli, Israelsson (Nijland, 46'), Ondaan Gele kaart(en): Van Polen, Dekker, Nijland (PEC Zwolle) Rode kaart(en): n.v.t. Scheidsrechter: Blom Toeschouwers: 11.107 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)