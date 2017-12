Deel dit artikel:











Dode in water Scheveningen is vermiste Randy Evers De politie is aanwezig in de Tweede Binnenhaven op Scheveningen (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Het lichaam dat vrijdagmiddag werd gevonden in het water langs de Dr. Lelykade op Scheveningen, blijkt de vermiste 61-jarige Randy Evers te zijn. Dat laat de politie weten. Het is nog niet duidelijk wat er precies met hem is gebeurd, maar volgens de politie is er waarschijnlijk geen sprake van een misdrijf.

In het gebied werd donderdag al gezocht door duikers van de Koninklijke Marine naar het lichaam van Evers. Hij werd sinds afgelopen weekend vermist. Woensdag zocht de brandweer al met honden in deze omgeving. Het lichaam is na de vondst door duikers van de brandweer uit het water gehaald. De nabestaanden van Evers zijn vrijdagmiddag op de hoogte gebracht van de vondst.