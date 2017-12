Deel dit artikel:











'Schattige dodo' Sebastiën door in The Voice (Beeld: RTL, The Voice of Holland)

LEIDSCHENDAM - De 22-jarige Sebastiën van Dorp uit Leidschendam is door naar de volgende ronde in The Voice of Holland. Hij versloeg vrijdagavond tijdens een zogenoemde 'battle' zijn concurrenten Florens Eykemans en Robin Smit.

De juryleden waren niet onder de indruk van de 'battle'. Ali B. noemde het trio een zooitje ongeregeld. 'Je hebt O'G3NE en jullie zijn NO'G3NE. Niets liep synchroon.' De rapper was wel het meest onder de indruk van Sebastiën. 'Qua stem was jij het meest interessant om terug te horen.' De Haagse coach Anouk was het eens met haar collega. 'Sebastiën, je hebt een fijne kleur qua stem. Alleen sta je er wel een beetje bij als een dodo. Maar dan wel een schattige dodo. Het is moeilijk, maar als ik met een pistool op mijn hoofd zou moeten kiezen, kies ik voor Sebastiën.'

'Saaiste kandidaat' Het derde jurylid Waylon refereerde ook aan de kleur van Sebastiëns stem. 'De kleur die jij meebrengt is het interessantst, maar je bent wel de saaiste kandidaat om naar te kijken.' Miss Montreal – de coach van het trio – had haar keuze gemaakt: 'Ik vond het heerlijk om naar te kijken en weet al wie ik mee wil nemen. Sebastiën.'