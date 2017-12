Deel dit artikel:











Groenendijk sluit met ADO jaar af in linkerrijtje: 'Sprookjes bestaan' Het voltallige team van ADO viert de zege tegen PEC. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Met een gerust hart gaat ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk de feestdagen in. Zijn ploeg versloeg vrijdagavond PEC Zwolle met indrukwekkende cijfers (4-0) en heeft zich tijdens de winsterstop verzekerd van een klassering in het linkerrijtje van de eredivisie. 'Als je me dat van tevoren had gezegd, dan had ik gezegd dat sprookjes bestaan', reageert Groenendijk tegenover Omroep West.

Hij wilde wel benoemen dat PEC gehavend naar Den Haag was gekomen. 'De realiteit zegt dat zij wat spelers misten vanavond, wat wij bijvoorbeeld tegen Groningen hadden. Dan kun je tegen zo'n nederlaag aanlopen. Wij hebben daar goed van geprofiteerd. En op de juiste momenten gescoord, waardoor de wedstrijd in de tweede helft al vrij snel gespeeld was.' ADO verzamelde negen punten uit de laatste vier duels. Het behaalde zeges op FC Twente (2-3) en Roda JC (3-2), alleen van PSV werd verloren (3-0). Zodoende is het Haagse team naar de zevende plek gestegen met 27 punten. 'Dat is heel veel', vindt Groenendijk. 'Ik heb net tegen die jongens gezegd dat ze heel hard hebben gewerkt ervoor en dat ze ook trots mogen zijn op wat ze hebben bereikt met elkaar.'

Wisselvalligheid En toch blijft de coach kritisch. 'Er zit nog meer in. Voetballend kan het wat mij betreft nog beter, zit er hier en daar nog wel wat wisselvalligheid. Maar laten we dit koesteren. En met een heerlijk gevoel de winterstop ingaan. Ik heb zo'n ongelofelijke pesthekel aan verliezen. Als je dan verliest, en je moet de kerst in, dan zijn de eerste paar dagen voor mij al naar de klote.' LEES OOK: Ontketend ADO sluit 2017 af met spetterende show tegen PEC