Reeuwijker gewond na gevecht met inbreker Inbreker met koevoet

REEUWIJK - Op de Oud Reeuwijkseweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bewoner licht gewond geraakt na een gevecht met een inbreker. De bewoner betrapte de inbreker op zijn erf. Volgens de politie is de inbreker een 45-jarige man uit Gouda. Hij is ter plaatse aangehouden.

Hoe het met de bewoner gaat is niet duidelijk. De politie meldt op Twitter dat de 45-jarige verdachte verschillende inbrekerswerktuigen bij zich had, waaronder een koevoet.