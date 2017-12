Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij Waddinxveen Foto: AS Media

WADDINXVEEN - Op de kruising van de Groenezoom met de Staringlaan in Waddinxveen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is iemand gewond geraakt.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe ernstig de verwondingen zijn. Zover bekend heeft de politie niemand aangehouden. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.