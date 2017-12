'De schrik van hun leven', politie haalt spookrijder van de weg

LEIDERDORP - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een spookrijder van de A4 ter hoogte van Leiderdorp gehaald. De agenten kregen 'de schrik van hun leven', schrijft de politie op Facebook: 'Ineens werden zij verblind door een fel licht van koplampen. Er reed inderdaad een spookrijder met zijn groot licht aan.'

De spookrijder reed op de rijbaan naar Amsterdam, maar dan in de richting van Den Haag. De agenten die de spookrijder na de melding als eerste in het vizier kregen, hebben hun auto schuin over de weg gezet. Daardoor stopte de spookrijder.

De politie riep door het raam dat de bestuurder de auto uit moest zetten, maar daar luisterde hij niet naar: 'Tot schrik van de collega's deed hij dit niet maar gaf hij herhaaldelijk gas.' Hij zou een verwarde indruk gemaakt hebben.



Drugs

Uiteindelijk is de spookrijder overmeesterd door de politie. De weg is korte tijd afgesloten geweest.

De man is aangehouden. Op het bureau bleek dat hij onder invloed van drugs was. 'Zijn rijbewijs... die is hij voorlopig kwijt', sluit de politie af.

