Wéér geen witte kerst, maar warme en bewolkte dagen Freddy de Sneeuwpop in Den Haag | Foto: Karen van Saase

REGIO - Waarschijnlijk had je de hoop al opgegeven, maar voor wie dat nog wel had: helaas, we krijgen écht geen witte kerst. Kerstmis wordt ook dit jaar weer hartstikke groen en warm, aldus weerdienst MeteoGroup.

Op Eerste Kerstdag is het bewolkt, maar droog bij een temperatuur van ongeveer tien graden. Tweede Kerstdag zijn er wat buien, maar ook de zon laat zich af en toe zien. Ook dan is de temperatuur hoog voor de tijd van het jaar: zo'n negen graden. De laatste witte kerst was al in 2010 en ook dit jaar kan de slee weer de kast in. Hopelijk heb je dus genoten van het dikke pak sneeuw eerder deze maand, want verlopig blijft het weer zacht. LEES OOK: Nog even nagenieten: de mooiste foto's van de sneeuw in onze regio