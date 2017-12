Deel dit artikel:











Blokker in Nootdorp volgend jaar dicht Foto: ANP

NOOTDORP - De Blokker in winkelcentrum de Parade in Nootdorp gaat volgend voorjaar dicht. Dat heeft het personeel tegenover Omroep West bevestigd. De sluiting is onderdeel van de in mei aangekondigde reorganisatie van het winkelconcern.

Eerder verdween het Blokker-filiaal in de Haagse wijk Leidschenveen al. Dit gebeurde in het kader van een reorganisatie, waarbij landelijk zo'n 1900 banen en honderden winkels zullen verdwijnen. Een woordvoerder van Blokker zei in mei dat de winkels die de deuren sluiten structureel verlies opleveren omdat ze op voor Blokker onrendabele locaties staan. De circa vierhonderd vestigingen die na de ingreep overblijven, worden omgebouwd naar de nieuwste formule. Daarbij moeten assortiment, prijsstelling en beschikbaarheid van producten verbeteren. Inmiddels zijn er al zo'n tweehonderd klaar.