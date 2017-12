DEN HAAG - Op Kerstdag hebben we het maar druk. Boodschappen doen, nog even naar schoonmoeder, de laatste cadeautjes onder de boom leggen. En dan heb je geluk als je morgen uitgenodigd bent en niet zelf hoeft te kopen.

De één haalt kant en klaar eten: 'Geen kerststress!' De ander wil wel lekker eten maar denkt toch ook wel aan 'een beetje consuminderen.' En weer een ander komt er ronduit vooruit: 'Lekker en veel eten!'

En gaan we nog naar de kerk? 'Niet meer, vroeger was ik misdienaar, maar ik ben al 20 jaar niet geweest.' Het kerstverhaal kennen we nog wel: 'Maria en.... uh heette hij ook al weer.... oh ja Jozef....'



Kerstwens

De kerstgedachte van 2017: 'Veel geluk voor iedereen, gezellig met elkaar en veel liefde geven.' Roept een puber er nog net achter aan: 'en cadeautjes!'