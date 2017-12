Deel dit artikel:











Politie houdt twee keer dronken bestuurders tegen in dezelfde auto Foto: Politie Zoetermeer

ZOETERMEER - De politie in Zoetermeer heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee keer dezelfde auto tegengehouden met een dronken bestuurder achter het stuur. De auto reed zonder verlichting en de uitlaat sleepte over de grond, waardoor er een vonkenregen achter de auto vandaan kwam.

Rond elf uur 's avonds trok de automobilist in de groene Peugeot de aandacht van agenten omdat hij zonder verlichting rondreed. Daarnaast vertoonde de automobilist vreemd rijgedrag en zat de uitlaat los. Agenten besloten om de man op de Meerzichtlaan aan te houden, waarna bleek dat de man te diep in het glaasje had gekeken en zich niet kon identificeren. De man werd meegenomen naar het bureau en daar bleek dat hij liefst drie keer meer dan toegestaan had gedronken. Een vriend bracht zijn identiteitsbewijs naar het bureau, waarna de dronken automobilist zonder rijbewijs naar huis werd gestuurd. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Dezelfde auto met vonkenregen Rond 03.00 uur in de nacht kwam dezelfde groene auto twee agenten tegemoet rijden met daaronder een behoorlijke vonkenregen. Dit keer ging de auto er vandoor zodra hij de politieauto zag. Na een korte achtervolging kon de auto worden gestopt op de Nederlandlaan. Dit keer bleek de man die eerder als bijrijder in het voertuig zag achter het stuur te zijn gekropen. Deze man had geen rijbewijs en was ook nog eens flink onder invloed van alcohol. Ook deze man mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.