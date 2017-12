Deel dit artikel:











Team AkzoNobel op laatste plek in derde etappe Volvo Ocean Race Beschadigde mast Team AkzoNobel (foto: Team AkzoNobel)

DEN HAAG - Zeilteam Mapfre heeft de leidende positie in het klassement van de Volvo Ocean Race verstevigd. De ploeg van schipper Xabi Fernández won ook de derde etappe in de befaamde zeilrace om de wereld. Het Spaanse jacht kwam met een flinke voorsprong op de concurrentie aan in finishplaats Melbourne. Team AkzoNobel komt waarschijnlijk als laatste binnen, waarschijnlijk pas na de kerstdagen.

Het Nederlandse team finisht dan als zevende en laatste. Daarna wacht de uitdaging om de gehavende boot, met schade aan mast en grootzeil, startklaar te krijgen voor 2 januari. Dan klinkt het startschot voor de vierde etappe van Melbourne naar Hongkong. Schipper Bouwe Bekking ligt met Team Brunel momenteel op de vierde plek, op circa 90 zeemijl (ongeveer 144 kilometer) van de finish. Dongfeng (op 41 mijl) en Vestas (op 70 mijl) houden de Nederlandse boot waarschijnlijk van een podiumplek af.

Dubbele punten Mapfre zegevierde eerder ook al in de tweede etappe. In de eerste etappe kwam de ploeg van Fernández als tweede binnen. Dankzij de dubbele punten die er in de derde etappe, die op 10 december in Kaapstad startte, te verdienen zijn, komt het Spaanse team nog wat vaster aan kop. LEES OOK: Volvo Ocean Race voor dummies: dit moet je weten over de loodzware zeiltocht