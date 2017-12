Deel dit artikel:











Verwarde man jaagt bewoners op Kerstavond hun huis uit

DEN HAAG - Een verwarde man heeft in de nacht van zondag op maandag voor een hoop consternatie gezorgd in het Haagse Laakkwartier. Dat meldt nieuwssite Regio 15. De man dreigde de gaskraan van zijn flatwoning aan de 1e Laakdwarsweg open te draaien en de boel op te blazen. Daarop hebben de hulpdiensten zo'n 30 woningen uit voorzorg ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een gezamenlijke ruimte verderop in de flat.

Door het incident werd de Neherkade afgesloten. Een onderhandelaar van de politie is opgeroepen en heeft op de man ingepraat. Na zo'n anderhalf uur gaf hij zich over. De brandweer heeft zijn woning gecontroleerd, maar heeft geen gas gemeten. De bewoners konden daarop weer terugkeren naar hun woning. De man is volgens Regio 15 afgevoerd per ambulance en zou al eerder verward gedrag hebben vertoond.