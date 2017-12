Haagse mussen worden in de watten gelegd

DEN HAAG - Op steeds meer plekken worden Haagse mussen in de watten gelegd. Met het project 'Help de Haagse Huismus' zijn dit jaar alle Haagse stadsboerderijen omgetoverd tot mussenparadijzen.

Martin van Reep van de Haagse Vogelbescherming gaf alle boerderijen tips en advies over hoe ze nog aantrekkelijker kunnen worden voor de mussen uit de buurt. 'Denk daarbij onder meer aan de juiste beplanting, voer en de speciale Haagse huismusnestkasten die overal zijn opgehangen. De mussen zijn nu al druk bezig de nieuwe plekjes te verkennen', zegt hij tegen Den Haag FM, mediapartner van Omroep West.

Vanaf januari zijn kinderen tussen zeven en negen jaar welkom om gratis mee te doen met de Kwetterclub. Deze club voor jonge vogelliefhebbers kan je vinden op alle stadsboerderijen. Kinderen leren hier alles over de huismus en trekken zelf de wijk in als ambassadeur voor de vogels.

Bedreigde vogelsoort





Het gaat al jaren slecht met de huismus in Den Haag. De vogel werd daarom al op de rode lijst van de Vogelbescherming gezet. De huismus was ooit de meest algemene soort die in Nederland voorkwam. De laatste jaren is het aantal huismussen echter gehalveerd. De dakpannen en daken die tegenwoordig worden gebruikt bij de bouw van huizen, zijn niet geschikt om in te nestelen. Oudere gebouwen zijn vaak onbewoonbaar geworden voor de mussen door renovatie en isolatie.

